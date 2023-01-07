Отключать свет будут и ночью: в ДТЭК обратились с важным предупреждением к украинцам

В связи со снижением температуры воздуха нагрузка на энергосистему значительно возросла

Несмотря на то, что ситуация с "полным блэкаутом" исключена, ситуация в энергетической сфере остается тяжелой, так как противник провел по ней 11 волн масштабных ракетных атак.

В связи с этим в каждом регионе есть лимиты потребления, которые нельзя превышать, заявил в эфире телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, лимиты потребления распределены пропорционально потреблению электроэнергии в каждом регионе. Компании, снабжающие электроэнергию, в пределах этих лимитов вводят графики отключения света. Есть случаи, когда ограничения электроэнергии не используются ночью.

"Однако сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления, поэтому я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время", — предупредил Сахарук.

Ранее с таким же предупреждением к украинцам обратились и в Кабмине. Так, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сказал, что с 5 января потребление электроэнергии возросло Поэтому в центральном и восточном регионах и Одессе, Львове, Днепре ввели графики плановых отключений.

Дело в том, что с уменьшением температуры воздуха ожидается увеличение потребления и, соответственно, дефицит в энергосистеме увеличится.

Напомним, что эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рекомендовал украинцам не питать иллюзий относительно того, что если удастся переждать зиму, то весной энергосистему легко восстановят.-28/5727501-ne-varto-mati-ilyuziy-energetik-dav-prognoz-shchodo-vidklyuchen-svitla-u-2023-rotsi Дело в том, что для этого нужно провести объемные объемы работ, ввезти оборудование и, самое главное, предотвратить обстрелы врага – а последнее, скорее всего, возможно только после полной победы.