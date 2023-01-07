Вимикатимуть світло і вночі: у ДТЕК звернулися із важливим попередженням до українців

У зв’язку із зниженням температури повітря навантаження на енергосистему значно зросло

Незважаючи на те, що ситуація з "повним блекаутом" виключена, ситуація в енергетичній сфері залишається важкою, оскільки супротивник провів по ній 11 хвиль масштабних ракетних атак.

У зв’язку із цим у кожному регіоні є ліміти споживання, які не можна перевищувати, заявив в ефірі телемарафону виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, ліміти споживання розподілені пропорційно до споживання електроенергії в кожному регіоні. Компанії, які постачають електроенергію, в межах цих лімітів вводять графіки відключення світла. Існують випадки, коли обмеження електроенергії не використовуються вночі.

"Однак зараз йде зниження температури, збільшення споживання, тому я думаю, що обмеження застосовуватимуть не лише вдень, а й у нічний час", — попередив Сахарук.

Раніше із таким самим попередженням до українців звернулися і в Кабміны. Так, прем’єр-міністр України Денис Шмігаль сказав, що з 5 січня споживання електроенергії зросло. Тому в центральному та східному регіонах і Одесі, Львові, Дніпрі запровадили графіки планових відключень.

Справа в тому, що зі зменшенням температури повітря очікується збільшення споживання та, відповідно, дефіцит в енергосистемі збільшиться.

Нагадаємо, що експерт з питань енергетики Михайло Гончар рекомендував українцям не плекати ілюзій щодо того, що якщо вдасться перечекати зиму, то навесні енергосистему легко відновлять. Справа в тому, що для цього потрібно провести об’ємні обсяги робіт, ввезти обладнання і, найголовніше, запобігти обстрілам ворога – а останнє, швидше за все, можливе лише після повної перемоги.