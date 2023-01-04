Відключення світла точно позначаться на цінах: на скільки саме подорожчають продукти в Україні

Більшість аграріїв переналаштувалися на роботу у складних умовах та продовжують працювати

У зв’язку з відключеннями електроенергії через обстріл багато сільгоспвиробників були змушені перейти на генератори. Це, своєю чергою, спричинить зростання цін на продукти в Україні.

Підвищення вартості продуктів коливатиметься на рівні близько 3-5%. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Ми порахували, що підвищення коливатиметься на рівні близько 3-5%. Важливо, що суттєвого зменшення виробництва за ці кілька місяців не відбувалося. Це підтвердження, що більшість аграріїв переналаштувалися на роботу у складних умовах і продовжують працювати", – сказав Висоцький.

За його словами, перебої з електроенергією на виробництвах у багатьох випадках є критичними. Проте виходом із цієї ситуації стали закупівлі генераторів.

"У нас є кілька стратегій: одна з них — це забезпечити виробництво генераторами. Також міністерство приймає заявки, зокрема від тваринницьких ферм для включення їх до переліку критичної інфраструктури. Нам дуже важливо забезпечити електроенергією всі виробничі цикли", — сказав перший заступник міністра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчим часом в Україні може подорожчати один із найпопулярніших продуктів, який купує чи не кожен.