Свинина може стати дефіцитною: ціни вже зростають

Дефіцитнішою стає не тільки свинина

Після незначного падіння в Україні дорожчає свинина, а 2023 року українці можуть зіткнутися із дефіцитом популярного виду м’яса. За підсумками виробничого року в Україні орієнтовно виготовлять 2271 тис. тонн м’яса, що на 19% менше, ніж у 2021 році.

Про це свідчать дані Мінагрополітики. Найбільше скоротилося виробництво свинини та птиці. Згідно з прогнозами, свинини виготовлять 625 тис тонн — майже на 100 млн менше, ніж у 2021. М’яса птиця виготовлять на 152 тис тонн менше.

На тлі цього вартість свинини у супермаркетах значно зросла на Новий рік — це можна побачити на порталі zakaz.ua. Проти ціни 169 грн за кілограм, наприклад, в Ашані за ошийок на початку грудня, зараз такий вид свинячої туші коштує вже 199,95 грн/кг.

Ціна на свинину в магазинах по Україні

За лопатку у різних магазинах просять у середньому від 137,79 грн/кг до 154,95 грн/кг. Ціна на сало перевищила 200 грн/кг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на підготовку до Нового року, щоб накрити стіл, українська родина в середньому витратить чимало, адже середня ціна зросла не лише на сало та свинину загалом, а й на рибу та фрукти.