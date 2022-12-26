В Україні дорожчають популярні продукти для новорічного столу: які зараз ціни у супермаркетах

Ціни неприємно дивують

До Нового року в Україні дорожчають продукти. Їхня вартість змінюється під впливом сезонних факторів, а також у зв’язку з великим попитом перед новорічними святами. "Телеграф" розповість, які зараз ціни на продукти у супермаркетах і що може подорожчати до одного з головних свят у країні.

Вчені Інституту аграрної економіки прогнозують, що до Нового року в Україні може пройти зростання роздрібних цін одразу на кілька категорій продуктів, повідомляє видання "Фокус". Йдеться про молоко та молочну продукцію (до 5-7%), овочі борщового набору (до 5-7%), а також про м’ясо (до 7%).

Зазначається, що у 2022 році найбільше подорожчав один із найпопулярніших у покупців овочів — цибуля. Його ціни зросли на 138%. На другому місці опинилася морква – 135%, а третє зайняли курячі яйця – 76%.

Які продукти дорожчають до Нового року

За даними сайту Мінфін, до кінця 2022 року почало помітно дорожчати м’ясо, яке багато українців купують до новорічного столу. Так, кілограм свинини (грудинка) зараз продають у великих супермаркетах за 173,06. Наприкінці листопада її вартість складала 166,08.

Значно подорожчала до свят та яловичина. Кілограм продають за 238,31 грн. Зазначимо, що на місяць раніше вартість м’яса становила 218,98.

Також трохи зросли ціни на солоне сало у супермаркетах. Наразі кілограм продукту можна придбати в середньому по 259,24 гривні.

Подорожчала до свят у супермаркетах та риба. Наприклад, скумбрія слабосолона зросла в ціні до Нового року із 134,73 до 146,25 гривні.

До Нового року почали зростати ціни на овочі та фрукти, які також багато українців купують для новорічного столу. Наприклад, подорожчала картопля. Вартість змінилася більш як на 30 копійок. Молода картопля стала дорожчою більше ніж на 4 гривні, а рожева картопля зросла в ціні з 9,99 до 11,16.

Ціни на моркву у супермаркетах також зростають. Наразі овоч продають по 25,15 гривні за кілограм. Місяцем раніше його вартість становила 23,30.

Ціни на огірки також неприємно вражають. До новорічних свят гладкі та колючі огірки значно додали у вартості. Так, гладкі подорожчали за місяць із 86,47 до 99,90 гривень, а колючі — з 92,03 до 111,40.

Мандарини, без яких не обходиться жоден новорічний стіл, подорожчали на свято з 46,30 до 60,67.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні незабаром можуть подорожчати найпопулярніші продукти.