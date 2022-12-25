Знадобиться на "Олів'є" і не тільки: в Україні серйозно змінилася ціна на популярний овоч

На вартість овоча серйозно вплинуло збільшення постачання із Центральної Азії

Салат "Олів'є" вважається однією із традиційних страв на українському новорічному столі. Цьогорічна його вартість дещо збільшилася у порівнянні із минулим роком, та окремі інгредієнти все ж порадують своєю ціною. Принаймні цибуля, яка за останній тиждень демонструє серйозний тренд до зниження вартості.

Про це інформує портал EastFruit. Зазначимо, що всього за кілька днів до Нового року цей овоч встиг подешевшати у середньому на 13%. На це впливає на лише загальне зменшення попиту, а й збільшення іноземних постачань, зокрема із країн Центральної Азії.

Зараз середня вартість ріпчастої цибулі коливається від 20 до 25 гривень. Ще тиждень тому фермери пропонували свою продукцію щонайдешевше за 23 грн/кг.

Такі зміни пов'язані також із тим, що більшість торгових мереж в Україні робили овочеві закупи напередодні новорічних свят заздалегідь. Розпродати всі наявні обсяги продукції ще не вдалося, отож попит на фермерських господарствах стосовно цибулі різко зменшився.

Також варто враховувати сезонні зміни — через зниження температур стає складніше зберігати овочі на складах, тому дещо штучне зниження вартості стимулює покупців щодо придбання товару.

Додатково зазначимо, що приємність подібної новини дещо затьмарується при згадках про минулорічну вартість цибулі. Цього грудня овоч коштує дорожче у 2,9 разів, ніж у 2021 році. Втім після Нового року і цибуля, й інші овочі можуть істотно впасти в ціні.

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