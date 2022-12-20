Новий рік впливає: який популярний продукт впаде у ціні вже після свят

Вартість курячих яєць вражає уяву українців уже кілька місяців

Багато українців попри військові будні серйозно стурбовані підготовкою до Нового року. Один із важливих елементів святкування — стіл із різноманітних страв, який цього року обійдеться дуже недешево. На думку вчених Інституту аграрної економіки, перед Новим роком серйозно подорожчають три категорії продуктів, які зазвичай використовуються для свята.

Більше подробиць повідомляє "Фокус". Зазначимо, деякі товари впадуть у ціні дуже нескоро — після свята може пройти не один місяць. До цієї категорії зараз належать курячі яйця.

Як каже аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Валентин Литвинов, яйця зможуть знизитися у ціні лише приблизно у лютому, а то й у березні. На вартість продукту вплине стандартна практика збільшення виробництва.

Також варто враховувати, що приблизно на 7% перед Новим роком подорожчає м’ясо, на 5-7% — молоко та молочні продукти, а також овочі із борщового набору.

Зазначимо, що частина експертів також прогнозує Україні передсвятковий стрибок цін на олію.

"Телеграф" також розповідав, якою є ситуація з вартістю фруктів у зимовий період.