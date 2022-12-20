Новый год влияет: какой популярный продукт упадет в цене уже после праздников

Стоимость куриных яиц поражает воображение украинцев уже несколько месяцев

Многие украинцы, невзирая на военные будни, всерьез озабочены подготовкой к Новому году. Один из важных элементов празднования — стол из разнообразных блюд, который в этом году обойдется весьма недешево. По мнению ученых Института аграрной экономики, перед Новым годом серьезно подорожают три категории продуктов, обычно используемых для праздника.

Больше подробностей сообщает "Фокус". Отметим, что некоторые товары упадут в цене весьма нескоро — после праздника может пройти не один месяц. В эту категорию сейчас относятся куриные яйца.

Как говорит аналитик Центра исследований продовольствия и землеиспользования Киевской школы экономики Валентин Литвинов, яйца смогут опуститься в цене лишь приблизительно в феврале, а то и в марте. На стоимость продукта повлияет стандартная практика — увеличение производства.

Также стоит учитывать, что приблизительно на 7% перед Новым годом подорожает мясо, на 5-7% — молоко и молочные продукты, а также овощи из борщевого набора.

Отметим, что часть экспертов также прогнозирует Украине предпраздничный скачок цен на подсолнечное масло.

"Телеграф" также рассказывал, как обстоит ситуация со стоимостью фруктов в зимний период.