Цены на популярные зимние фрукты в Украине существенно выросли

Больше всего выросли в цене лимоны, но и другие цитрусовые не отстают

В этом году стоимость многих популярных продуктов в магазинах сильно изменилась. Сейчас изменения не обошли стороной и цитрусовые фрукты, которые так популярны накануне Нового года. В частности, мандарины, грейпфруты, лимоны и апельсины в сумме подорожали на 74% за последний год.

Такой анализ провел всеукраинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua. Как отмечается, наибольший рост в цене испытали лимоны — на 146%. Если в прошлом году за килограмм в среднем отдавали 25,70 грн, то теперь – 61,70 грн.

Мандарины тоже подорожали, но уже не так значительно, как лимоны. В целом прирост к цене составил 61%. Год назад мандарины покупали за 40,60 грн, сейчас покупают 71,90 грн. При этом сладкий сорт Клементин теперь стоит 64,90 грн, то есть на 57% дороже, чем в прошлом году.

Грейпфруты не стали исключением в росте на продукты. Этот фрукт можно купить на 161% дороже, чем в 2021 году. В свою очередь лайм вырос в цене на 131% — его можно окупить за 185-252 грн/кг.

Апельсины выросли в цене на 81%. Некоторые сорта можно купить за 69 грн/кг, но испанские могут стоить и до 104,90 грн. При этом следует понимать, что это еще не самая высокая цена на цитрусовые в этом году. Месяц назад стоимость мандаринов и апельсинов переваливалась за 100 грн за самые дешевые сорта. Не исключено, что подобных цен следует ожидать к Новому году, когда спрос существенно возрастет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко рассказал, какие продукты могут значительно возрасти в цене к Новому году из-за постоянных отключений электроэнергии в Украине.