Ціни на популярні зимові фрукти в Україні суттєво зросли

Найбільше зросли в ціні лимони, але й інші цитрусові не відстають

Цьогорік в Україні вартість багатьох популярних продуктів у магазинах значно змінилася. Наразі зміни не обійшли стороною і цитрусові фрукти, які є такими популярними напередодні Нового року. Зокрема, мандарини, грейпфрути, лимони й апельсини в сумі подорожчали на 74% за останній рік.

Такий аналіз зробив всеукраїнський сервіс доставки продуктів Zakaz.ua. Як зазначається, найбільшого зростання в ціні зазнали лимони — на 146%. Якщо минулого року за кілограм в середньому віддавали 25,70 грн, то тепер — 61,70 грн.

Мандарини також подорожчали, але вже не так значно, як лимони. Загалом, прирість до ціни склав 61%. Рік тому мандарини купували за 40,60 грн\кг, зараз купують 71,90 грн. При цьому солодкий сорт Клементин тепер коштує 64,90 грн, тобто на 57% дорожче, ніж торік.

Грейпфрути не стали виключенням у зростаннях на продукти. Цей фрукт можна придбати на 161% дорожче, ніж у 2021 році. У свою чергу лайм виріс у ціні на 131% — його можна купити за 185-252 грн\кг.

Апельсини зросли у вартості на 81%. Деякі сорти можна купити за 69 грн/кг, але іспанські можуть коштувати і до 104,90 грн. При цьому слід розуміти, що це ще не найвища ціна на цитрусові у цьому році. Місяць тому вартість мандаринів та апельсинів перевалювалося за 100 грн за найдешевші сорти. Не виключено, що схожих цін потрібно очікувати до Нового року, коли попит суттєво зросте.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко розповів, які продукти можуть значно зрости в ціні до Нового року через постійні відключення електроенергії в Україні.