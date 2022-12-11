"Оливье" ударит по карману: сколько обойдется приготовить популярнейший салат на Новый год

За год продукты для салата "Оливье" подорожали на 40%

К Новому году в Украине подорожает ряд продуктов, в том числе и необходимых для приготовления салата "Оливье", который на протяжении многих лет является неотъемлемой частью новогоднего стола украинцев.

Так, продукты для одного килограмма салата в этом году будут стоить примерно 340 гривен, что практически на 100 грн больше, нежели перед прошлым Новым годом. То есть подорожание около 40%. Об этом изданию "Апостроф" рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Это соответствует общему росту цен на продукты питания, который мы наблюдаем в последнее время. Если посмотреть официальные данные Госстата, то там видно, что рост цен на продукты питания по сравнению с 2021 годом – около 37%, что касается как отечественных продуктов питания, так и импорта, ведь все напрямую зависит от курса доллара и цен на энергоносители", — отметил Пендзин.

По его словам, вырастет также и общая стоимость традиционного новогоднего стола. Проблема заключается не только в том, что продукты дорожают, а и в том, что доходы украинцев падают. И после Нового года понижения цен на продукты тоже не стоит ожидать.

"Реальные доходы населения упали на четверть. И людям теперь труднее снабжать себя продуктами питания. Но в стране война, и иначе быть не может. Кроме того в бюджете на следующий год власти предусмотрели, что цены вырастут еще на 28%. То есть дальше цены будут расти и дальше", — сказал эксперт.

Кроме того он подчеркнул, что в рост цен ожидается, в том числе на кондитерские изделия и на алкоголь. Причина тому – подорожание сырья.

"Зерно растет в цене, электроэнергия растет в цене. Поэтому и хлебопродукты, которые за год подорожали на 34%, также еще вырастут в цене", – считает Пендзин.

Отметим, по данным Минфин стоимость набора для "Оливье" по состоянию на 11 декабря составляет 302,77 грн. В ноябре 2022 средняя стоимость этого же набора составляла 294,26 гривны, а в октябре — 282,72. В декабре 2021 года продукты для салата обходились в 211,12.

Актуальные цены на продукты для салата "Оливье"

Напомним, что в ближайшее время в Украине может подорожать сразу несколько овощей, который покупает практически каждый. Специалисты рассказали, что какие овощи ожидается рост цен и объяснил причины подорожания.

Также издание "Телеграф" сообщало о том, что в декабре в украинских супермаркетах подешевели сразу четыре популярных продукта.