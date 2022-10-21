Что добавить в оливье, чтобы блюдо давало приятную кислинку: оригинальный и простой рецепт

Нескучный вариант — это оливье с яблоком

Чтобы приготовить классический салат "оливье", много знаний не нужно. Этот салат знает как приготовить любая украинская хозяйка. Но чтобы разнообразить блюдо, можно поэкспериментировать.

Предлагаем своим читателям попробовать такой необычный вариант — салат оливье с яблоком. Яблоко дает очень необычный вкус, приятную кислинку. Такой оливье украсит стол независимо от календаря, пишет vazhnoznat.

Как приготовить оливье с яблоком

Ингредиенты:

600 г картошки

100 г моркови

500 г огурцов

420 г зеленого горошка

400 г вареной колбасы

4 яйца

150 г яблок (сладкое или кисло-сладкое)

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. перца

450 г майонеза

Приготовление:

Картофель отвариваем в мундире. Кожуру снимаем, а овощ нарезаем мелким кубиком. Перекладываем в тарелку, в которой собираемся подавать салат. Морковь также отвариваем и очищаем. Нарезаем сперва соломкой, а потом кубиком. Свежий огурец также мелко нарезаем. Ингредиенты отправляем в общую тарелку. К овощам высыпаем из банки консервированный зеленый горошек. Мелко нарезаем вареную колбасу и добавляем к остальным ингредиентам. Яйца отвариваем вкрутую и нарезаем. Их также отправляем в салат. Нарезаем яблоко. Салат солим и перчим. Заправляем его майонезом или другим соусом по вкусу. Перемешиваем, чтобы все ингредиенты пропитались заправкой.

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