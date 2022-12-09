В Украине дешевеет один из видов мяса: какие цены в супермаркетах

Аналитики объяснили, что влияет на снижение цен на мясо

В декабре в украинских супермаркетах значительно подешевел ряд популярных у покупателей продуктов. Среди них также оказалась свинина.

По данным Минфин, перед новогодними праздниками в магазинах фиксируют изменение ценников на свиной ошеек. Килограмм продукта стоит 189,54 гривны, а в ноябре его стоимость составляла 195,86.

Отметим, что в этом году цены на свиной ошеек резко подскочили в сентябре. Тогда за месяц стоимость продукта изменилась со 189,54 до 206,44. В начале года средний ценник на килограмм свиного ошейка в супермаркетах составлял 149,82. Таким образом, практически за год цена изменилась на 39,72 грн.

Актуальные цены на свининой ошеек в украинских супермаркетах

Также упали цены на свиной шашлык. В супермаркетах его продают по 180,93 гривны за килограмм, а месяц ранее его стоимость составляла 183,27.

Актуальные цены на свининой шашлык в украинских супермаркетах

Как сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ), в ноябре цены на свинину в украинских супермаркетах снизились на 4% в сравнении с октябрем. Средняя цена за килограмм мяса составляла 178,2 грн/кг, то есть на 7,6 дешевле, нежели в октябре.

Аналитики отмечают, что основной причиной ослабления цен на охлажденную свинину является снижение закупочных цен на свинину живым весом. На это влияют как сезонные факторы, так и некоторые обстоятельства военного времени.

"В частности, кроме ограничений со стороны покупательной способности, ощутимое влияние на объемы конечной реализации имеют перебои с электропитанием. Это вынуждает розничную торговлю пересматривать количество и объемы заказов, а потребителей — корректировать содержимое и структуру продуктовой корзины", — отметили аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, в декабре в Украине может подорожать один из популярных продуктов.