В Україні дешевшає один із видів м’яса: які ціни в супермаркетах

Аналітики пояснили, що впливає на зниження цін на м’ясо

У грудні в українських супермаркетах значно подешевшала низка популярних у покупців продуктів. Серед них також виявилася свинина.

За даними сайту "Мінфін", перед новорічними святами у магазинах фіксують зміну цінників на свинячий ошийок. Кілограм продукту коштує 189,54 гривні, а у листопаді його вартість становила 195,86.

Зазначимо, що ціна ошийка різко підскочила у вересні. Тоді за місяць ціна продукту змінилася з 189,54 до 206,44 грн. На початку року середній цінник на кілограм ошийка у супермаркетах становив 149,82. Таким чином, за рік ціна зросла майже на 40 грн.

Актуальні ціни на свинячий ошийок в українських супермаркетах

Також впали ціни на свинячий шашлик. У супермаркетах його продають по 180,93 гривні за кілограм, а на місяць раніше його вартість становила 183,27.

Актуальні ціни на свинячий шашлик в українських супермаркетах

Як повідомляють аналітики Асоціації "Свиноводи України" (АСУ), у листопаді ціни на свинину в українських супермаркетах знизилися на 4% порівняно з жовтнем. Середня ціна за кілограм м’яса становила 178,2 грн/кг, тобто на 7,6 дешевше, аніж у жовтні.

Аналітики зазначають, що основною причиною ослаблення цін на охолоджену свинину є зниження закупівельних цін на свинину живою вагою. На це впливають як сезонні чинники, так і деякі обставини воєнного часу.

Окрім обмежень з боку купівельної спроможності, відчутний вплив на обсяги кінцевої реалізації мають перебої з електроживленням. Це змушує роздрібну торгівлю переглядати кількість та обсяги замовлень, а споживачів — коригувати вміст та структуру продуктового кошика, зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в грудні в Україні може подорожчати один із популярних продуктів.