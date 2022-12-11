"Олів’є" вдарить по кишені: скільки обійдеться приготувати найпопулярніший салат на Новий рік

За рік продукти для салату "Олів’є" подорожчали на 40%

До Нового року в Україні подорожчає низка продуктів, у тому числі й необхідних для приготування салату "Олів’є", який багато років є невід’ємною частиною новорічного столу українців.

Так, продукти для одного кілограма салату цього року коштуватимуть приблизно 340 гривень, що на 100 грн більше, ніж перед минулим Новим роком. Тобто, подорожчання близько 40%. Про це виданню "Апостроф" розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Це відповідає загальному зростанню цін на харчові продукти, яке ми спостерігаємо останнім часом. Якщо подивитися офіційні дані Держстату, то там видно, що зростання цін на харчові продукти порівняно з 2021 роком – близько 37%, що стосується як вітчизняних харчових продуктів, так і імпорту, адже все безпосередньо залежить від курсу долара та цін на енергоносії", — зазначив Пендзин.

За його словами, зросте також загальна вартість традиційного новорічного столу. Проблема полягає не лише в тому, що продукти дорожчають, а й у тому, що прибутки українців падають. І після Нового року зниження цін на товари теж не варто очікувати.

"Реальні доходи населення впали на чверть. І людям тепер важче забезпечувати себе харчовими продуктами. Але в країні війна, і інакше бути не може. Крім того, у бюджеті наступного року влада передбачила, що ціни зростуть ще на 28%. Тобто ціни зростатимуть і далі", — сказав експерт.

Крім того, він підкреслив, що зростання цін очікується, зокрема на кондитерські вироби й на алкоголь. Причина цього – подорожчання сировини.

"Зерно зростає в ціні, електроенергія зростає в ціні. Тому і хлібопродукти, які за рік подорожчали на 34%, також ще зростуть у ціні", – вважає Пендзин.

Зазначимо, за даними Мінфін, вартість набору для "Олів’є" станом на 11 грудня становить 302,77 грн. У листопаді 2022 року середня вартість цього ж набору становила 294,26 гривні, а в жовтні — 282,72. У грудні 2021 року продукти для салату коштували 211,12.

Актуальні ціни на продукти для салату "Олів’є"

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні може подорожчати одразу кілька овочів, які купує практично кожен. Фахівці розповіли, що якісь овочі очікується зростання цін і пояснив причини подорожчання.

Також видання "Телеграф" повідомляло про те, що в грудні в українських супермаркетах подешевшали відразу чотири популярні продукти.