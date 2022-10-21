Що додати в олів’є, щоб страва давала приємну кислинку: оригінальний та простий рецепт

Ненудний варіант – це олів’є з яблуком

Щоб приготувати класичний салат "олів’є", багато знань не потрібно. Цей салат знає як приготувати будь-яка українська господиня. Але щоб урізноманітнити страву, можна поекспериментувати.

Пропонуємо своїм читачам скуштувати такий незвичайний варіант – салат олів’є з яблуком. Яблуко дає дуже незвичайний смак, приємну кислинку. Таке олів’є прикрасить стіл незалежно від календаря, пише vazhnoznat.

Як приготувати олів'є з яблуком

Інгредієнти:

600 г картоплі

100 г моркви

500 г огірків

420 г зеленого горошку

400 г вареної ковбаси

4 яйця

150 г яблук (солодке або кисло-солодке)

1 ч. л. солі

0,5 ч. л. перцю

450 г майонезу

Приготування:

Картоплю відварюємо в мундирі. Шкірку знімаємо, а овоч нарізаємо дрібним кубиком. Перекладаємо в тарілку, в якій збираємося подавати салат. Моркву також відварюємо та очищаємо. Нарізаємо спершу соломкою, а потім кубиком. Свіжий огірок також дрібно нарізаємо. Інгредієнти відправляємо у спільну тарілку. До овочів висипаємо з банки консервований зелений горошок. Дрібно нарізаємо варену ковбасу і додаємо до решти інгредієнтів. Яйця відварюємо круто та нарізаємо. Їх також відправляємо до салату. Нарізаємо яблуко. Салат солимо і перчимо. Заправляємо його майонезом чи іншим соусом до смаку. Перемішуємо, щоб усі інгредієнти просочилися заправкою.

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