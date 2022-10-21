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Що додати в олів’є, щоб страва давала приємну кислинку: оригінальний та простий рецепт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як приготувати олів'є з яблуком - простий рецепт
Як приготувати олів'є з яблуком - простий рецепт

Ненудний варіант – це олів’є з яблуком

Щоб приготувати класичний салат "олів’є", багато знань не потрібно. Цей салат знає як приготувати будь-яка українська господиня. Але щоб урізноманітнити страву, можна поекспериментувати.

Пропонуємо своїм читачам скуштувати такий незвичайний варіант – салат олів’є з яблуком. Яблуко дає дуже незвичайний смак, приємну кислинку. Таке олів’є прикрасить стіл незалежно від календаря, пише vazhnoznat.

Як приготувати олів'є з яблуком

Інгредієнти:

  • 600 г картоплі
  • 100 г моркви
  • 500 г огірків
  • 420 г зеленого горошку
  • 400 г вареної ковбаси
  • 4 яйця
  • 150 г яблук (солодке або кисло-солодке)
  • 1 ч. л. солі
  • 0,5 ч. л. перцю
  • 450 г майонезу

Приготування:

  1. Картоплю відварюємо в мундирі. Шкірку знімаємо, а овоч нарізаємо дрібним кубиком. Перекладаємо в тарілку, в якій збираємося подавати салат.
  2. Моркву також відварюємо та очищаємо. Нарізаємо спершу соломкою, а потім кубиком. Свіжий огірок також дрібно нарізаємо. Інгредієнти відправляємо у спільну тарілку.
  3. До овочів висипаємо з банки консервований зелений горошок. Дрібно нарізаємо варену ковбасу і додаємо до решти інгредієнтів.
  4. Яйця відварюємо круто та нарізаємо. Їх також відправляємо до салату. Нарізаємо яблуко.
  5. Салат солимо і перчимо. Заправляємо його майонезом чи іншим соусом до смаку. Перемішуємо, щоб усі інгредієнти просочилися заправкою.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт бурякового салату "цацикі" — класику грецької кухні.

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#Рецепти #Олів'є #Салати #Яблука