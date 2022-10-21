Що додати в олів’є, щоб страва давала приємну кислинку: оригінальний та простий рецепт
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Ненудний варіант – це олів’є з яблуком
Щоб приготувати класичний салат "олів’є", багато знань не потрібно. Цей салат знає як приготувати будь-яка українська господиня. Але щоб урізноманітнити страву, можна поекспериментувати.
Пропонуємо своїм читачам скуштувати такий незвичайний варіант – салат олів’є з яблуком. Яблуко дає дуже незвичайний смак, приємну кислинку. Таке олів’є прикрасить стіл незалежно від календаря, пише vazhnoznat.
Як приготувати олів'є з яблуком
Інгредієнти:
- 600 г картоплі
- 100 г моркви
- 500 г огірків
- 420 г зеленого горошку
- 400 г вареної ковбаси
- 4 яйця
- 150 г яблук (солодке або кисло-солодке)
- 1 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. перцю
- 450 г майонезу
Приготування:
- Картоплю відварюємо в мундирі. Шкірку знімаємо, а овоч нарізаємо дрібним кубиком. Перекладаємо в тарілку, в якій збираємося подавати салат.
- Моркву також відварюємо та очищаємо. Нарізаємо спершу соломкою, а потім кубиком. Свіжий огірок також дрібно нарізаємо. Інгредієнти відправляємо у спільну тарілку.
- До овочів висипаємо з банки консервований зелений горошок. Дрібно нарізаємо варену ковбасу і додаємо до решти інгредієнтів.
- Яйця відварюємо круто та нарізаємо. Їх також відправляємо до салату. Нарізаємо яблуко.
- Салат солимо і перчимо. Заправляємо його майонезом чи іншим соусом до смаку. Перемішуємо, щоб усі інгредієнти просочилися заправкою.
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