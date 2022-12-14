Удешевление будет непродолжительным: в Украине уже к Новому году подскочит цена на один топ-продукт

Только в начале месяца масло начало дешеветь, однако уже к Новому году его цена вырастет

В последние недели цены в супермаркетах начали постепенно притормаживать свое подорожание. В частности, дешевле стали яйца, мясо и даже гречневая крупа. Однако уже в ближайшее время один из самых популярных среди украинцев продуктов снова станет дороже. Речь идет о подсолнечном масле.

Как пишет издание gsminfo, несмотря на недавнее уменьшение ценников, уже к Новому году цены на масло станут больше. К примеру, "Олейна" подешевела на две гривны. А вот "Щедрый дар" наоборот — стал дороже. Теперь масло этой фирмы обойдется почти в 67 гривен за 850 миллилитров. Уже к концу месяца ценники увеличатся.

Эксперты объясняют, что в 2023 году резко повысится цена на электроэнергию, бизнес вынужден будет поднимать цены на свою продукцию.

"Хотя для рядовых украинцев цена электроэнергии останется неизменной и люди почувствуют ухудшение уровня жизни очередным скачком цен и инфляцией. Она, к слову, сейчас медленнее, чем была в октябре или даже в ноябре, но в январе снова наберет обороты", — говорится в тексте объяснения. .

Кроме того, уже в ближайшее время существенно подорожают или исчезнут с прилавков тепличные овощи. Этот бизнес страдает больше всего, ведь освещать и отапливать теплицы практически невозможно, а с наступлением морозов тем более.

Учитывая это, в супермаркетах останутся исключительно, однако цена на них, очевидно, будет значительно выше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале декабря цены на подсолнечное масло по сравнению с ноябрем стали меньше. Кроме этого продукта подешевели и макаронные изделия и сахар.