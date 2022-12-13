В Украине существенно упала цена на гречку: сколько сейчас стоит самая популярная крупа

Стоимость гречихи начала снижаться с сентября

Несмотря на опасения украинцев, что уже в ближайшее время гречка может стать серьезным дефицитом, одна из самых употребляемых круп и дальше продолжает снижаться в цене.

Как стало известно из данных, которые на систематической основе отслеживает финансовый портал "Минфин", по состоянию на первые числа декабря в торговых сетях Украины гречневая крупа в среднем стоит 76,37 гривны за один килограмм, что на четыре копейки меньше, чем в ноябре. В то же время, еще несколько месяцев назад ее цена перевалила за 90 гривен за килограмм.

Стоит отметить, что стоимость одной из употребляемых украинцами круп начала дешеветь еще в сентябре. Тогда ее цена упала с более чем 90 гривен до 87-88 гривен за килограмм. В октябре ценники стали еще меньше — 80,78 гривны за килограмм. А по состоянию на 1 ноября гречневая крупа стоила 76,99 гривны за кило.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме гречки в украинских супермаркетах начали ползти и цены на яйца. В частности, в конце последнего месяца осени за десяток яиц украинцы выкладывали около 60 гривен, хотя еще в начале ноября они стоили по 76 гривен за десять штук.