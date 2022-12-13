В Україні суттєво впала ціна на гречку: скільки зараз коштує найпопулярніша крупа

Вартість гречки почала знижуватися з вересня

Попри побоювання українців, що вже найближчим часом гречка може стати серйозним дефіцитом, одна з найвживаніших круп й надалі продовжує зменшуватися в ціні.

Як стало відомо з даних, які на систематичній основі відстежує фінансовий портал "Мінфін", станом на перші числа грудня у торговельних мережах України гречана крупа у середньому коштує 76,37 гривні за один кілограм, що на понад чотири копійки менше, аніж у листопаді. Водночас ще кілька місяців тому її ціна перевалила за 90 гривень за кілограм.

Варто відзначити, що вартість однієї з найвживаніших українцями круп почала дешевшати ще у вересні. Тоді її ціна впала з понад 90 гривень до 87-88 гривень за кілограм. У жовтні цінники стали ще меншими — 80,78 гривні за кілограм. А станом на 1 листопада гречана крупа коштувала 76,99 гривні за кіло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, крім гречки, в українських супермаркетах почали повзти й ціни на яйця. Зокрема, наприкінці останнього місяця осені за десяток яєць українці викладали близько 60 гривень, хоча ще на початку листопада вони коштували по 76 гривень за десять штук.