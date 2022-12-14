Подешевшання буде нетривалим: в Україні вже до Нового року підскочить ціна на один топ-продукт

Лише на початку місяця олія почала дешевшати, проте вже до Нового року її ціна зросте

Упродовж останніх тижнів ціни у супермаркетах почали поступово пригальмовувати своє здорожчання. Зокрема, дешевшими стали яйця, м'ясо та навіть гречана крупа. Однак вже найближчим часом один із найпопулярніших серед українців продуктів знову здорожчає. Мова йде про соняшникову олію.

Як пише видання gsminfo, попри нещодавнє здешевшання, вже до Нового року ціни на олію стануть більшими. До прикладу "Олейна" подешевшала на дві гривні. А от "Щедрий дар" навпаки — став дорожчим. Тепер олія цієї фірми обійдеться у майже 67 гривень за 850 мілілітрів. Вже до кінця місяця цінники збільшаться.

Експерти пояснюють, що те, що у 2023 році різко підвищиться ціна на електроенергію, бізнес вимушений буде піднімати ціни на свою продукцію.

"Хоч для пересічних українців ціна електроенергії залишиться незмінною та люди відчують погіршення рівня життя черговим стрибком цін та інфляцією. Вона, до слова, зараз повільніша ніж була у жовтні чи навіть у листопаді, але в січні знову набере обертів", — йдеться у тексті пояснення.

Крім того, вже найближчим часом суттєво подорожчають або навіть зникнуть з прилавків тепличні овочі. Цей бізнес страждає найбільше, адже освітлювати та опалювати теплиці практично неможливо, а з настанням морозів тим паче.

З огляду на це у супермаркетах залишаться виключно, однак ціна на них, очевидно, буде значно вищою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку грудня ціни на соняшникову олію, в порівнянні з листопадом, стали меншими. Крім цього продукту здешевшали й макаронні вироби і цукор.