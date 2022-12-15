Ціни неприємно дивують: скільки українцям коштуватиме новорічний стіл

Ціни на продукти для блюд на новорічний стіл значно зросли

До Нового року в Україні почали дорожчати деякі популярні у покупців продукти, а ціна цьогорічного святкового столу зросла майже на 44% порівняно з минулим.

Новорічне меню зі страв, традиційних для столу середньостатистичної сім’ї: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо – обійдуться на сім’ю з 4-х осіб близько 2655, 17 грн, тобто на 43,9% дорожче, ніж торік. Про це повідомили в Інституті аграрної економіки.

Українці традиційно готують на свято салати "Олів’є" та "Оселедець під шубою", а також рибні та м’ясні страви. Експерти порахували, скільки коштуватиме кожне з них.

Так, середня вартість продуктів на "Олів’є" становить 281,71 грн, що на 41,9% більше, ніж минулого року. Найдорожчим інгредієнтом популярного салату є ковбаса.

Ціни на продукти для салату "Олів’є"

ковбаса – 115,45 грн за 0,5 кг;

зеленого горошку – 44,99 грн за 0,5 кг;

курячі яйця – 44,40 грн за 6 штук;

солоні огірки – 34,80 грн за 200г;

майонезу – 21,41 грн за 180г;

морква – 20,66 грн за 2 штуки;

картопля – 6,64 грн за 5 штук (840г);

цибуля – 6,57 грн за 2 штуки (230 г).

Вартість салату "Оселедець під шубою" (1,5 кг) зросла на 2,5% порівняно з минулим роком. У середньому страва коштуватиме 134,66 грн. Найдорожче обійдеться філе оселедця.

Ціни на продукти для салату "Оселедець під шубою"

філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг;

морква – 3,74 грн за 1 штуку;

буряк – 2,60 грн за 1 штуку;

картопля – 2,21 грн за 2 штуки;

цибуля – 4,70 грн за 1 штуку;

майонез – 21,41 грн за 180г.

Наголошується, що цього року вдвічі зросли витрати на м’ясні страви. До кінця 2022 року найдешевшим залишається м’ясо птиці. Загальна вартість м’ясних продуктів на новорічному столі коштуватиме приблизно 871,45 грн.

Ціни на м’ясні продукти

нарізка копченої ковбаси "Салям" -250 грн за 500г;

копчена підочеревина – 237 грн;

свіжий биток зі свинини – 250 грн;

куряче філе – 134,45 грн за 1 кг;

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться в 100 грн, твердий сир (300 г) – 114,17, та пачка вершкового масла (200 г) – 65,40. Молочні продукти цього року подорожчали на 30,8–52,2%.

Щоб придбати овочі на новорічний стіл, доведеться витратити в середньому 254,95 грн (на 37,5% більше, ніж торік). А фрукти коштуватимуть 168,92 (вартість зросла на 59,7%).

Ціни на овочі та фрукти

картопля – 15,80 грн за 2 кг;

гриби – 77,90 грн за 1кг;

огірки – 34,75 грн за 0,5 кг;

болгарський перець – 59,50 за 0,5 кг;

помідори – 67 грн за 1 кг;

мандарини – 99,80 грн за 2 кг;

банани – 58 грн за 1кг;

лимон – 11,12 грн за 1 штуку.

Батон білого хліба коштуватиме 25,80 грн (на 3,4 % більше). Шоколадні цукерки – у середньому 185 за 1 кг (на 8,8% більше).

Пляшка ігристого вина "Артемівське" (0,75 л) коштуватиме 140 грн. У півтора раза більше – 209 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5-річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 28,4% та 16,1%.

Безалкогольні напої коштуватимуть 104,11 грн. За 2 л соку "Садочок" доведеться заплатити 50 грн., за воду "Моршинська" (1,5 л) — 20,32 , за солодку воду "Живчик" (2 л) — 33,79.

Зазначається, що ціна бюджетного новорічного столу становитиме 2 655,17 грн, а якщо на святковому столі будуть делікатеси, то до цієї вартості слід додати ще 525 гривень. Баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме 280, а 200 г червоної риби – 245. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 3180,17 гривні.

Нагадаємо, що до Нового року зросте ціна на один із популярних у покупців продукт. Експерти пояснили, що вплине на зростання вартості.