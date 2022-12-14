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По смаку обійде "Шубу" і навіть "Олів’є": рецепт святкового салату "Зимовий сон краба"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Салат виходить ніжним, адже для нього готується особливий соус Новина оновлена 14 грудня 2022, 13:34
Салат виходить ніжним, адже для нього готується особливий соус. Фото prostoway

Салат неймовірно смачний, та й на столі виглядає дуже цікаво

Наближається Новий рік, а разом із ним і вічна проблема — що ж смачного та цікавого приготувати на святковий стіл. Наприклад це може бути листковий салат "Імператорський", або нова варіація "Олів’є" ,

Якщо ж ви обожнюєте салат з крабових паличок і "Оселедець під шубою", то така страва вам сподобається, пише prostoway. А все тому, що інгредієнти в ньому з крабового салату, а подача як у "Шуби". Спробуйте – не пошкодуєте.

Салат "Зимовий сон краба": рецепт

Інгредієнти:

  • крабові палички – 300 г
  • варені яйця – 4 шт.
  • консервована кукурудза – 200 г
  • свіжий огірок – 200 г
  • свіжа зелень – 100 г
  • твердий сир або бринза (за смаком) – 100 г

Для заправки:

  • 200 мл йогурту,
  • 1 ч. л. гірчиці,
  • 1 ч. л. соку лимона,
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Всі продукти наріжте кубиками, і викладіть шарами в такому порядку, як зазначено в переліку інгредієнтів.
  2. Кожен шар змащуйте соусом, а зверху натріть сиру на дрібну тертку, щоб зробити ефект сніжка.
  3. Щоб приготувати заправку, потрібно змішати 200мл йогурту, 1 ч.л. гірчиці, 1 ч.л. соку лимона, і додати сіль та перець за смаком.

Також на Новий рік 2023 ви можете приготувати чудові рулетики з червоної риби або безмайонезний салат із дієтичною яловичиною, рецептами яких раніше ділився "Телеграф".

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#Рецепт #Салат #Новий рік