Укр

Пригодится на "Оливье" и не только: в Украине серьезно изменилась цена на популярный овощ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Большинство продуктов ощутимо подорожало, но есть и приятные исключения Новость обновлена 25 декабря 2022, 12:53
Большинство продуктов ощутимо подорожало, но есть и приятные исключения. Фото Коллаж "Телеграфа"

На стоимость овоща серьезно повлияло увеличение поставок из Центральной Азии

Салат "Оливье" считается одним из традиционных блюд на украинском новогоднем столе. Нынешняя его стоимость несколько увеличилась по сравнению с прошлым годом, но отдельные ингредиенты порадуют своей ценой. По крайней мере, лук, который за последнюю неделю демонстрирует серьезный тренд к снижению стоимости.

Об этом информирует портал EastFruit. Отметим, что всего за несколько дней до Нового года этот овощ успел подешеветь в среднем на 13%. На это влияет не только на общее уменьшение спроса, но и на увеличение иностранных поставок, в том числе из стран Центральной Азии.

Сейчас средняя стоимость репчатого лука колеблется от 20 до 25 гривен. Еще неделю назад фермеры не предлагали свою продукцию дешевле 23 грн/кг.

Такие изменения связаны также с тем, что большинство торговых сетей в Украине делали овощные закупки в канун новогодних праздников заранее. Распродать все имеющиеся объемы продукции еще не удалось, так что спрос на фермерских хозяйствах относительно лука резко уменьшился.

К тому же стоит учитывать сезонные изменения — из-за снижения температур становится сложнее хранить овощи на складах, поэтому искусственное снижение стоимости стимулирует покупателей приобретать товар.

Дополнительно отметим, что удовольствие от подобной новости несколько омрачается при упоминаниях о прошлогодней стоимости лука. В этом декабре овощ стоит дороже в 2,9 раза, чем в 2021 году. Впрочем, после Нового года и лук, и другие овощи могут существенно упасть в цене.

Телеграф также сообщал о том, какие популярные товары довольно скоро могут подорожать.

Теги:
#Цены #Цены на продукты #Продукты #Лук