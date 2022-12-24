Некоторые овощи в Украине подешевеют в 2023 году: почему и насколько

Есть ряд причин, по которым цены перестанут идти вверх

В этом году значительно подорожали почти все категории самых популярных продуктов в магазинах Украины. В частности, цены на овощи выросли из-за сокращения площади посевов, что является следствием полномасштабной войны. Однако можно ожидать, что в следующем году ситуация улучшится и овощи снова упадут в цене.

Об этом рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник. Как говорится, много продукции так и осталось в холодильниках. Такая ситуация имела место из-за быстрой оккупации юга Украины.

"Импорт преобладал до тех пор, пока не выросли местные овощи в неоккупированных регионах. Все это привело к существенному росту стоимости борщевого набора по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. Особенно ценовые рекорды побили лук и морковь", — объяснил он.

По его словам, овощи станут дешевле в следующем году, потому что увеличится их предложение из-за нового урожая. В этом году это не сработало, ведь не все предприятия смогли вовремя переориентироваться и высадить овощи. Баштанник отметил, что морковь и лук, побивший рекорды в своей стоимости, могут существенно подешеветь в 2023 году.

Как сообщал "Телеграф" ранее, предсказывается, что скоро ценники в супермаркетах на некоторые очень популярные продукты могут резко измениться в худшую для украинцев сторону.