Деякі овочі в Україні подешевшають у 2023 році: чому і наскільки

Є низка причин, з яких ціни перестануть йти вгору

Цьогоріч відчутно здорожчали майже всі категорії найпопулярніших продуктів в магазинах України. Зокрема, ціни на овочі зросли через скорочення площі посівів, що стало наслідком повномасштабної війни. Проте можна очікувати, що наступного року ситуація покращиться й овочі знову впадуть у ціні.

Про це розповів президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник. Як зазначається, багато продукції так і залишилося в холодильниках. Така ситуація мала місце через швидку окупацію півдня України.

"Імпорт переважав до тих пір, поки не виросли місцеві овочі в регіонах, які не були окуповані. Усе це призвело до суттєвого зростання вартості борщового набору в порівнянні з минулим та позаминулим роками. Особливо цінові рекорди побили цибуля і морква", — пояснив він.

За його словами, овочі стануть дешевшими наступного року, тому що збільшиться їх пропозиція через новий врожай. Цього року це не спрацювало, адже не всі підприємства змогли переорієнтуватися вчасно та висадити овочі. Баштанник зазначив, що морква і цибуля, які побили рекорди у своїй вартості, можуть суттєво подешевшати в 2023 році.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, передабчається, що скоро цінники в супермаркетах на деякі дуже популярні продукти можуть різко змінитися в гіршу для українців сторону.