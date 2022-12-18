Їх купує кожен: до свят в Україні впадуть ціни на два популярні овочі

Ситуація на плодоовочевому ринку України залишається досить напруженою

До кінця року в Україні можуть значно змінитися ціни на два популярні у покупців овочі — картопля та білокачанну капусту. Аналітики розповіли, із чим пов’язане стрімке зниження вартості.

Черговий масований ракетний удар та масштабний блекаут у всіх регіонах України 16 грудня позначився на ситуації на плодоовочевому ринку. Про це повідомляють аналітики проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти". Наприклад, ціни на картоплю вже почали падати під тиском збільшення пропозиції продукції на ринку.

Фермери намагалися продати максимальні обсяги наявної продукції, відмовляючись від планів довгострокового зберігання. Річ у тому, що через часті аварійні відключення електроенергії картопля у сховищах швидко псується.

Аналітики зазначають, що спад цін на картоплю продовжуватиметься й надалі. Також у наступні тижні подешевшає білокачанна капуста. Фермери намагатимуться розпродати залишки якнайшвидше. Однак насамперед йдеться про товар середньої та низької якості.

За оцінками експертів, перебої з постачанням електроенергією в усіх без винятку регіонах України призводитимуть до подальшого стрімкого псування плодоовочевої продукції у сховищах. Саме такий товар потім потраплятиме на ринок за більш привабливими для споживачів цінами.

Нагадаємо, що в Україні до Нового року очікується подорожчання одного із найпопулярніших продуктів у покупців. Експерти пояснили, що вплине на ціни.