Як зберігати картоплю у квартирі, щоб вона не згнила: поради, які допоможуть продовжити "життя" овочу

Декілька секретів зберігання картоплі в квартирі, щоб вона не зіпсувалася

Картопля — це дуже популярний продукт в Україні, і найчастіше господарки купують великий запас цього овочу. Проте з настанням холодів постає проблема, як зберігати овоч, щоб він не зіпсувався і не згнив. Зазначимо, що в умовах постійних відключень електрики картопля може стати відмінною свічкою або навіть обігрівачем.

Як зазначає Ukr.Media, картопля — це одна з найскладніших у зберіганні овочів. Проблема в тому, що у теплі картопля швидко псується, а на холоді швидко гниє. Що ж робити?

Як зберігати картоплю у квартирі

Перебирайте картоплю обов’язковий процес, навіть якщо ви привезли овоч зі своєї грядки. Гнилі бульби відправляйте в смітник, а картоплини, що трохи "підгуляли", ще можна приготувати. Пам’ятайте, навіть від одного овоча, що підгнило, — зіпсуються і всі інші.

Без світла та на балконі – бажано тримати картоплю якомога далі від світла, холоду та інших овочів. А температура має становити близько 5 градусів тепла. При чому зберігати картоплю краще не в мішку, а в ящиках дерев’яних. Якщо балкон холодний, то укутайте мішок непотрібними теплими речами. У разі зберігання на кухні, ставте ящик якомога далі від плити та раковини.

– бажано тримати картоплю якомога далі від світла, холоду та інших овочів. А температура має становити близько 5 градусів тепла. При чому зберігати картоплю краще не в мішку, а в ящиках дерев’яних. Якщо балкон холодний, то укутайте мішок непотрібними теплими речами. У разі зберігання на кухні, ставте ящик якомога далі від плити та раковини. Картопля в холодильнику — на допомогу може прийти і холодильна камера, але туди можна покласти обмежену кількість бульб. Та й термін зберігання не буде надто довгим у таких умовах. Картоплю промийте, висушіть, покладіть у нижній контейнер, але окремо від інших овочів. І не використовуйте пакети, картоплю потрібно зберігати у відкритому вигляді.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свої нюанси зберігання є і для мандаринів. Якщо дотримуватися всіх умов, фрукти можуть пролежати до пів року.