Их покупает каждый: к праздникам в Украине упадут цены на два популярных овоща

Ситуация на плодоовощном рынке Украины остается достаточно напряженной

К концу года в Украине могут значительно измениться цены на два популярных у покупателей овоща — картофель и белокочанную капусту. Аналитики рассказали, с чем связано стремительное снижение стоимости.

Очередной массированный ракетный удар и масштабный блэкаут во всех регионах Украины 16 декабря отразился на ситуации на плодоовощном рынке. Об этом сообщают аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты". К примеру, цены на картофель уже стали падать под давлением увеличения предложения продукции на рынке.

Отмечается, что фермеры пытались продать максимальные объемы имеющейся продукции, отказываясь от планов долгосрочного хранения. Дело в том, что из-за частых аварийных отключений электроэнергии картошка в хранилищах быстро портится.

Аналитики отмечают, что спад цен на картофель будет продолжаться и дальше. Также в следующие недели подешевеет белокочанная капуста. Фермеры будут стараться распродать остатки как можно скорее. Однако в первую очередь речь идет о товаре среднего и низкого качества.

По оценкам экспертов, перебои со снабжением электроэнергией во всех без исключения регионах Украины будут приводить к дальнейшей стремительной порче плодоовощной продукции в хранилищах. Именно такой товар затем будет попадать на рынок по более привлекательным для потребителей ценам.

Напомним, что в Украине к Новому году ожидается подорожание одного из самых популярных продуктов у покупателей. Эксперты объяснили, что повлияет на цены.