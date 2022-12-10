Как хранить картошку в квартире, чтобы она не сгнила: советы, которые помогут продлить "жизнь" овощу

Несколько секретов хранения картофеля в квартире, чтобы он не испортился

Картофель — это очень популярный продукт в Украине, и чаще всего хозяйки покупают большой запас этого овоща. Однако с наступлением холодов появляется проблема, как хранить овощ, чтобы он не испортился и не сгнил. Отметим, что в условиях постоянных отключений электричества, картошка может стать отличной свечкой или даже обогревателем.

Как отмечает Ukr.Media, картофель — это один из самых сложных в хранении овощей. Проблема в том, что в тепле картофель быстро портится, а на холоде быстро гниет. Что же делать?

Как хранить картошку в квартире

Перебирайте картошку — обязательный процесс, даже если вы привезли овощ со своей грядки. Гнилые клубни отправляйте в помойку, а немного "подгулявшие" картофелины еще можно приготовить. Помните, даже от одного подгнившего овоща — испортятся и все остальные.

Без света и на балконе — желательно держать картофель подальше от света, холода и других овощей. А температура должна составлять около 5 градусов тепла. При чем хранить картошку лучше не в мешке, а в деревянных ящиках. Если балкон холодный, то укутайте мешок ненужными тёплыми вещами. В случае хранения на кухне, ставьте ящик подальше от плиты и раковины.

— желательно держать картофель подальше от света, холода и других овощей. А температура должна составлять около 5 градусов тепла. При чем хранить картошку лучше не в мешке, а в деревянных ящиках. Если балкон холодный, то укутайте мешок ненужными тёплыми вещами. В случае хранения на кухне, ставьте ящик подальше от плиты и раковины. Картофель в холодильнике — на выручку может прийти и холодильная камера, но туда можно положить ограниченное количество клубней. Да и срок хранения не будет слишком длинным в таких условиях. Картошку промойте, высушите, положите в нижний контейнер, но отдельно от других овощей. И не используйте пакеты, картошку нужно хранить в открытом виде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свои нюансы хранения есть и для мандаринов. Если соблюдать все условия, фрукты могут пролежать до полугода.