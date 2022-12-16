Яйца и курятина могут снова подорожать: в чем причина на этот раз

Причин для резкого роста цены несколько

В Украине вскорости может подорожать один из важнейших продуктов питания, а также ингредиент многих новогодних блюд — яйца. Из-за массовых обстрелов, которые продолжились 16 декабря, украинская энергосистема страдает, соответственно обеспечить должные условия для хранения продукта все тяжелее.

Накануне яйца впервые за долгое время начали дешеветь после рекордного подорожания почти на 100%. Если ситуацию с отключениями света удастся стабилизировать и при прекращении отключений электроэнергии, цена на яйца упадет и установится около 45-60 грн за десяток, уверен директор филии "Броварская" ПНВК "Інтербизнес" Владимир Пономаренко. Но в условиях экстренных отключений света такой сюжет может быть реализован нескоро.

Не способствует установлению более низкой стоимости яиц и то, что оккупанты уничтожали фермерские хозяйства на временно оккупированных территориях. Наибольшая в стране птицефабрика "Чернобаевская" уничтожена и разграблена. Погибли 4,4 млн птиц.

Директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии UBR.ua отметил, что проблемы с энергоснабжением и вынужденный переход на пользование генераторами может привести также и к сокращению количества курятины на полках магазинов. Чтобы снизить потери, производители вынужденны уменьшать производство.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине к Новому году подорожает еще один важный продукт. Подсолнечное масло также только начало падать в цене, но может подорожать по той же причине, что и яйца.