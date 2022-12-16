Яйця та курятина можуть знову подорожчати: у чому причина цього разу

Причин різкого зростання ціни кілька

В Україні незабаром може подорожчати одна з найважливіших продуктів харчування, а також інгредієнт багатьох новорічних страв – яйця. Через масові обстріли, які тривали 16 грудня, українська енергосистема страждає, відповідно забезпечити належні умови для зберігання продукту все важче.

Напередодні яйця вперше за довгий час почали дешевшати після рекордного подорожчання майже на 100%. Якщо ситуацію з відключеннями світла вдасться стабілізувати і при припиненні відключень електроенергії, ціна на яйця впаде та встановиться близько 45-60 грн за десяток, упевнений директор філії "Броварська" ПНВК "Інтербізнес" Володимир Пономаренко. Але в умовах екстрених відключень світла такий сюжет може бути реалізований нескоро.

Не сприяє встановленню нижчої вартості яєць і те, що окупанти знищували фермерські господарства на тимчасово окупованих територіях. Найбільша в країні птахофабрика "Чорнобаївська" знищена та пограбована. Загинули 4,4 млн птахів.

Директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко у коментарі UBR.ua зазначив, що проблеми з енергопостачанням та вимушений перехід на користування генераторами може призвести також до скорочення кількості курятини на полицях магазинів. Щоб зменшити втрати, виробники змушені зменшувати виробництво.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні на Новий рік подорожчає ще один важливий продукт. Соняшникова олія також тільки почала падати в ціні, але може подорожчати з тієї ж причини, що й яйця.