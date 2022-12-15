Рецепт закуски "Мандаринки" на новорічний стіл: готується просто, виглядає ефектно (відео)

Цю закуску гостям захочеться з’їсти якнайшвидше

На Новий рік 2023 року не обійтися не тільки без ефектних салатів, наприклад, у вигляді апетитної моркви, а й оригінальних святкових закусок. Один із простих, але приголомшливих варіантів – подати закуску "Мандаринки", вона не лише красива, а й дуже смачна.

Рецепт закуски "Мандаринки" на Новий рік 2023 року публікує фублог yummy.lera в Instagram. Зробити страву дуже просто, хоча виглядає вона надзвичайно завдяки незвичайній презентації. Така закуска прикрасить будь-який святковий стіл.

Інгредієнти :

150 г курячого філе

2 яйця

100 г сиру

50 г майонезу/сметани/натурального йогурту ⠀

1-2 зубчики часнику

сіль та перець за смаком ⠀

3 середні моркви

Спосіб приготування:

Куряче філе та яйця відварюємо. Щоб не варити моркву кілька годин, можете очистити її, зав’язати в пакет і відправити до мікрохвильової печі при максимальній потужності на 5 хвилин, перевернути і залишити ще на 5 хвилин. Потім дати охолонути. Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та моркву натираємо на дрібній тертці. У глибокій ємності поєднуємо філе, яйця та сир. Додаємо майонез/сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо в однорідну масу. Формуємо шість однакових кульок. На харчову плівку кладемо трохи моркви та формуємо тонкий млинець. Всередину цього млинця кладемо начинку та загортаємо так, як показано на відео. Прикрашаємо "мандаринки" м’ятою та гвоздикою/чорним перцем.

Раніше "Телеграф" ділився іншими вдалими рецептами на Новий рік 2023 року. Ви можете приготувати дивовижний салат "Зимовий сон краба" або подати ефектну закуску з недорогих продуктів.