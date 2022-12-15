Рецепт закуски "Мандаринки" на новорічний стіл: готується просто, виглядає ефектно (відео)
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Цю закуску гостям захочеться з’їсти якнайшвидше
На Новий рік 2023 року не обійтися не тільки без ефектних салатів, наприклад, у вигляді апетитної моркви, а й оригінальних святкових закусок. Один із простих, але приголомшливих варіантів – подати закуску "Мандаринки", вона не лише красива, а й дуже смачна.
Рецепт закуски "Мандаринки" на Новий рік 2023 року публікує фублог yummy.lera в Instagram. Зробити страву дуже просто, хоча виглядає вона надзвичайно завдяки незвичайній презентації. Така закуска прикрасить будь-який святковий стіл.
Інгредієнти :
- 150 г курячого філе
- 2 яйця
- 100 г сиру
- 50 г майонезу/сметани/натурального йогурту ⠀
- 1-2 зубчики часнику
- сіль та перець за смаком ⠀
- 3 середні моркви
Спосіб приготування:
- Куряче філе та яйця відварюємо. Щоб не варити моркву кілька годин, можете очистити її, зав’язати в пакет і відправити до мікрохвильової печі при максимальній потужності на 5 хвилин, перевернути і залишити ще на 5 хвилин. Потім дати охолонути.
- Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та моркву натираємо на дрібній тертці.
- У глибокій ємності поєднуємо філе, яйця та сир. Додаємо майонез/сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо в однорідну масу.
- Формуємо шість однакових кульок. На харчову плівку кладемо трохи моркви та формуємо тонкий млинець. Всередину цього млинця кладемо начинку та загортаємо так, як показано на відео.
- Прикрашаємо "мандаринки" м’ятою та гвоздикою/чорним перцем.
Раніше "Телеграф" ділився іншими вдалими рецептами на Новий рік 2023 року. Ви можете приготувати дивовижний салат "Зимовий сон краба" або подати ефектну закуску з недорогих продуктів.