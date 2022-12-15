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Рецепт закуски "Мандаринки" на новогодний стол: готовится просто, выглядит эффектно (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Такое блюдо украсит любой праздничный ужин Новость обновлена 15 декабря 2022, 17:09
Такое блюдо украсит любой праздничный ужин. Фото delo-vcusa.ru

Эту закуску гостям захочется съесть как можно скорее

На Новый год 2023 не обойтись не только без эффектных салатов, к примеру, в виде аппетитной морковки, а и оригинальных праздничных закусок. Один из простых, но превосходных вариантов – подать закуску "Мандаринки", она не только красивая, но и очень вкусная.

Рецепт закуски "Мандаринки" на Новый год 2023 публикует фублог yummy.lera в Instagram. Сделать блюдо очень просто, хотя выглядит оно сногсшибательно благодаря необычной презентации. Такая закуска украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты:

  • 150 г куриного филе
  • 2 яйца
  • 100 г сыра
  • 50 г майонеза/сметаны/натурального йогурта ⠀
  • 1-2 зубчика чеснока
  • соль и перец по вкусу ⠀
  • 3 средние моркови

Способ приготовления:

  1. Куриное филе и яйца отвариваем. Чтобы не варить морковь несколько часов, можете очистить ее, завязать в пакет и отправить в микроволновку при максимальной мощности на 5 минут, перевернуть и оставить еще на 5 минут. Затем дать остыть.
  2. Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Сыр, яйца и морковь натираем на мелкой терке.
  3. В глубокой емкости совмещаем филе, яйца и творог. Добавляем майонез/сметану, измельченный чеснок, специи и перемешиваем в однородную массу.
  4. Формируем шесть одинаковых шариков. На пищевую пленку кладем немного моркови и формируем тонкий блинчик. Внутрь этого блина кладем начинку и заворачиваем так, как показано на видео.
  5. Украшаем "мандаринки" мятой и гвоздикой/черным перцем.

Ранее "Телеграф" делился другими удачными рецептами на Новый год 2023. Вы можете приготовить изумительный салат "Зимний сон краба" или подать эффектную закуску из недорогих продуктов.

Теги:
#Рецепт #Новый год #Закуска