Є у кожного в холодильнику: в Україні можуть подорожчати популярні продукти

Експерт назвав продукти, на які незабаром можуть змінитися цінники у супермаркетах

У грудні в Україні зросли ціни на деякі продукти, проте їх вартість підвищуватиметься й надалі. Підприємства та компанії змушені збільшувати витрати на джерела енергії та, відповідно, з цієї причини відбувається збільшення собівартості.

Йдеться про такі продукти як м’ясо, молоко та молокопродукти, а також зростання цін може торкнутися тепличних овочів. Загалом інфляція у річному розрізі становитиме до 30%. Про це виданню OBOZREVATEL повідомив аналітик Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Олексій Кущ.

"Дорожать будуть у першу чергу вироблені товари та послуги, де є питома вага собівартості транспортних витрат на джерела енергії. Тобто зараз ми бачимо, що електроенергія дорога і є дефіцит, багато хто застосовує ті ж генератори, а там собівартість від електроенергії в 5-10 разів вище, ніж та, яку купували на ринку електроенергії. Також високі ціни на газ, пальне, тобто насамперед це такі продукти, як той самий хліб. У ньому зав’язана ціна за транспорт, ціна на газ та ціна на електрику", – сказав Кущ.

За його словами, з м’ясом та молоком відбувається подібна ситуація. Тому вони також можуть увійти до списку товарів, які очікують зростання цін. Зазначається, що молочна галузь зараз перебуває у стані кризи через неможливість переробляти молоко. Відповідно, ціна на молочну продукцію може підвищуватися.

Що стосується цін на тепличні овочі, Кущ наголосив, що вони також зав’язані на вартості газу. Тому стрибок цін на них не виключено. Крім того, подорожчати можуть імпортні товари через девальвацію гривні.

Нагадаємо, що у 2023 році в Україні зміниться ціни на три топові категорії продуктів. Економіст Олег Пендзин, у 2022 році інфляція буде близько 30%, а ось уже наступного на українців чекає подорожчання приблизно у 28%.