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В Україні зміниться ціна на три топові категорії продуктів: що найбільше здорожчає у 2023 році

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Експерт пояснив, чого чекати від цін у наступному році Новина оновлена 19 грудня 2022, 13:06
Експерт пояснив, чого чекати від цін у наступному році

Серед товарів, які здорожчають, будуть і курячі яйця

Попри прогнози експертів щодо зменшення цін на кілька популярних серед українців товарів, вже у наступному, 2023 році, вони відчутно здорожчають. Мова йде про овочі, яйця та зернові групи.

Як у своєму коментарі для видання "24 канал" пояснив економіст Олег Пендзин, у 2022 році інфляція буде десь близько 30%, а от вже у наступному році українців чекає здорожчання у 28%.

Що здорожчає найбільше

За словами експерта, ціни на продовольчі продукти ростуть щодня, відповідно і вартість споживчого кошика стала більшою.

"Напевно нас чекає те саме наступного року – споживчий кошик буде швидше рости. Причому абсолютними лідерами будуть овочі", – пояснив він.

Так, на думку економіста, у 2023 році найбільше здивують ціни на такі товари: овочі, яйця, а також зернові групи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українських супермаркетах знову можуть злетіти ціни на курячі яйця — від чого це залежить.

Також нагадаємо, в яку суму українцям може обійтися цього року новорічний стіл.

Теги:
#Інфляція #Ціни #Продукти харчування #Олег Пендзин #Здорожчання