В Украине изменится цена на три топовые категории продуктов: что больше всего подорожает в 2023 году

Среди товаров, которые подорожают, будут и куриные яйца

Несмотря на прогнозы экспертов насчет снижения цен на несколько популярных среди украинцев товаров, уже в следующем, 2023 году они ощутимо подорожают. Речь идет об овощах, яйцах и зерновых группах.

Как в своем комментарии для издания "24 канал" объяснил экономист Олег Пендзин, в 2022 году инфляция будет где-то около 30%, а вот уже в следующем году украинцев ждет подорожание примерно в 28%.

Что станет дороже

По словам эксперта, цены на продовольственные продукты растут каждый день, соответственно и стоимость потребительской корзины стала больше.

"Наверное, нас ждет то же самое в следующем году — потребительская корзина будет быстрее расти. Причем абсолютными лидерами будут овощи", — пояснил он.

Так, по мнению экономиста, в 2023 году больше удивят цены на такие товары: овощи, яйца, а также зерновые группы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских супермаркетах снова могут взлететь цены на куриные яйца — от чего это зависит.

Также напомним, в какую сумму украинцам может обойтись в этом году новогодний стол.