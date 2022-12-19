В Украине изменится цена на три топовые категории продуктов: что больше всего подорожает в 2023 году
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Среди товаров, которые подорожают, будут и куриные яйца
Несмотря на прогнозы экспертов насчет снижения цен на несколько популярных среди украинцев товаров, уже в следующем, 2023 году они ощутимо подорожают. Речь идет об овощах, яйцах и зерновых группах.
Как в своем комментарии для издания "24 канал" объяснил экономист Олег Пендзин, в 2022 году инфляция будет где-то около 30%, а вот уже в следующем году украинцев ждет подорожание примерно в 28%.
Что станет дороже
По словам эксперта, цены на продовольственные продукты растут каждый день, соответственно и стоимость потребительской корзины стала больше.
"Наверное, нас ждет то же самое в следующем году — потребительская корзина будет быстрее расти. Причем абсолютными лидерами будут овощи", — пояснил он.
Так, по мнению экономиста, в 2023 году больше удивят цены на такие товары: овощи, яйца, а также зерновые группы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских супермаркетах снова могут взлететь цены на куриные яйца — от чего это зависит.
Также напомним, в какую сумму украинцам может обойтись в этом году новогодний стол.