В Україні відчутно здорожчали ще три популярних продукти - що найбільше

У порівнянні з останнім місяцем осені, в грудні цінники стали відчутно більшими

Поки українці очікують на чергове здорожчення найпопулярніших продуктів вже до Нового року, у грудні в українських супермаркетах змінилися й ціни молочну продукцію. Так, якщо порівнювати із минуломісячними розцінками, то в Україні відчутно здорожчали молоко, сметана, а також м'який сир.

Такі дані оприлюднив фінансовий портал Мinfin, який займається моніторингом цінників у топових українських супермаркетах.

Молоко

У грудні українські маркети виставили ціни на упаковку молока об'ємом у 900 мілілітрів і жирністю 1% ще на 1,79 гривні більше, аніж у листопаді. Наразі вартість одного, майже літрового пакета молока, обійдеться у 38,32 гривні.

Що стосується пакування із жирністю у 2,6%, то за один пакет такого молока доведеться викласти вже 36,98 гривні.

Ціна на молочку у магазинах України

Сметана

За останній місяць зросли й ціни на сметану. Тепер за продукт у 340-грамовому пакуванні, жирність якого становить 20% доведеться сплатити 45,63 гривні, що на 2,20 гривні більше, аніж у листопаді.

Водночас сметана жирністю 15% здорожчала лише на 22 копійки, тож у грудні коштує 39,33 гривні

Ціни на сметану в українських супермаркетах

Ціна на домашній сир

У магазинах України у грудні найбільше виросла ціна на домашній сир. Лише за останній місяць він здорожчав на майже 5 гривень. Так, м'який сир у 300-грамовій упаковці коштував у листопаді 60,80 гривень, а в грудні за нього доведеться віддати вже 65,54 гривні.

Скільки коштує домашній сир в українських магазинах

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