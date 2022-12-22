В Украине ощутимо подорожали еще три популярных продукта — что больше всего

По сравнению с последним месяцем осени, в декабре ценники стали ощутимо больше

Пока украинцы ожидают очередного подорожания самых популярных продуктов уже к Новому году, в декабре в украинских супермаркетах изменились и цены на молочную продукцию. Так, если сравнивать с прошлогодними расценками, то в Украине ощутимо подорожали молоко, сметана, а также мягкий сыр.

Такие данные обнародовал финансовый портал Мinfin, занимающийся мониторингом ценников в топовых украинских супермаркетах.

Молоко

В декабре украинские маркеты выставили цены на упаковку молока объемом 900 миллилитров и жирностью 1% еще на 1,79 гривны больше, чем в ноябре. Стоимость одного, почти литрового пакета молока, обойдется в 38,32 гривны.

Что касается упаковки с жирностью в 2,6%, то за один пакет такого молока придется выложить уже 36,98 грн.

Цена на молочку в магазинах Украины.

Сметана

За последний месяц выросли цены на сметану. Теперь за продукт в 340-граммовой упаковке, жирность которой составляет 20%, придется оплатить 45,63 гривны, что на 2,20 гривны больше, чем в ноябре.

В то же время сметана жирностью 15% подорожала всего на 22 копейки, поэтому в декабре стоит 39,33 гривны.

Цены на сметану в украинских супермаркетах.

Цена на творог

В магазинах Украины в декабре больше выросла цена на домашний сыр. Только за последний месяц он подорожал почти на 5 гривен. Так, мягкий творог в 300-граммовой упаковке стоил в ноябре 60,80 гривен, а в декабре за него придется отдать уже 65,54 гривны.

Сколько стоит сыр в украинских магазинах

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