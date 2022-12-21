В Україні можуть подорожчати продукти, які купує кожен: названо причину

Відразу кілька видів продуктів можуть стати дорожчими

росія продовжує обстріли енергетичної інфраструктури України, які, окрім іншого, також можуть вплинути і на ціни в супермаркетах. Причиною є зростання собівартості продукції через витрати підприємств на джерела енергії.

На думку аналітика Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Олексія Куща, яку він висловив у коментарі виданню OBOZREVATEL, в Україні інфляція в річному розрізі може становити до 30%. Зазначається, що у зв’язку з ситуацією, що склалася, дорожче стануть насамперед вироблені товари та послуги, де є питома вага собівартості транспортних витрат на джерела енергії.

"Тобто зараз ми бачимо, що електроенергія дорога і є дефіцит, багато хто застосовують ті ж генератори, а там собівартість від електроенергії в 5-10 разів вища, ніж та, яку купували на ринку електроенергії. Також високі ціни на газ, пальне, то є насамперед це такі продукти, як той самий хліб. У ньому зав’язана ціна за транспорт, ціна на газ та ціна на електрику", — пояснив Олексій Кущ.

Кущ також вважає, що така ситуація буде з м’ясом та молоком, ціни на які також, ймовірно, зростатимуть. Повідомляється, що галузь виробництва молочної продукції перебуває у стані кризи, оскільки неможливо переробляти молоко.

"Також ціни на тепличні овочі, які теж зав’язані на ціну газу. І, відповідно, імпортні товари, які через девальвацію гривні можуть подорожчати", – додав аналітик.

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