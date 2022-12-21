В Украине могут подорожать продукты, которые покупает каждый: названа причина

Сразу несколько видов продуктов могут стать дороже

россия продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, которые, помимо всего прочего, также могут повлиять и на цены в супермаркетах. Причиной этому является рост себестоимости продукции из-за затрат предприятий на источники энергии.

По мнению аналитика Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ, которое он высказал в комментарии изданию OBOZREVATEL, в Украине инфляция в годовом разрезе может составить до 30%. Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией дороже станут в первую очередь производимые товары и услуги, где есть удельный вес себестоимости транспортных расходов на источники энергии.

"То есть сейчас мы видим, что электроэнергия дорогая и есть дефицит, многие применяют те же генераторы, а там себестоимость от электроэнергии в 5-10 раз выше, чем та, которую покупали на рынке электроэнергии. Также высокие цены на газ, горючее, то есть прежде всего это такие продукты, как тот же хлеб. В нем завязана цена за транспорт, цена на газ и цена на электричество", — объяснил Алексей Кущ.

Кущ также считает, что такая ситуация будет с мясом и молоком, цены на которые тоже, вероятно, будут расти. Сообщается, что отрасль производства молочной продукции находится в состоянии кризиса, поскольку невозможно перерабатывать молоко.

"Также цены на тепличные овощи, которые тоже завязаны на цену газа. И, соответственно, импортные товары, которые из-за девальвации гривни могут подорожать", – добавил аналитик.

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