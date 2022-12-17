В Украине дорожает популярный овощ: цены выросли за неделю

Морковь в Украине подорожала в 2,9 раз по сравнению с прошлым годом

В Украине снова могут подорожать яйца и куриное мясо. Вместе с ними в цене прибавит и самый популярный овощ — морковь.

Что происходит с ценами на морковку в середине декабря, рассказали на портале SEEDS.

Известно, чем больше спрос, тем больше растут цены. Нынешний спрос на морковь связан с тем, что оптовые и розничные компании в преддверии Нового года увеличили партии закупок. Это позволяет фермерам с уверенностью повышать отпускные цены, которые сказываются на ценах для обычных украинцев. Еще одной причиной подорожания овоща является завершение реализации продукции из необорудованных хранилищ.

По состоянию на 17 декабря, килограмм качественной и красивой моркови стоит минимум 15-20 гривен, что примерно на 11% дороже, чем в конце прошлой недели. По словам экспертов, подорожание касается только качественной моркови высокого качества, которую покупают для длительного хранения. Большинство фермеров и вовсе прекратили продажу качественной моркови в ожидании еще большего подорожания, а к реализации они предлагают только излишки этого корнеплода, которое не было заложено для хранения. Таким образов сформировался условный лимит моркови на рынке.

Если сравнивать цены на морковь в Украине в 2022 году и в 2021 году, то за год овощ подорожал в 2,9 раз. Некоторые производители и дальше планируют повышать цены на морковь, сохраняя при этом средние темпы сбыта.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине к Новому году подорожает масло, которое только недавно начало сбрасывать в цене.