В Україні дорожчає популярний овоч: ціни зросли за тиждень

Морква в Україні подорожчала у 2,9 разу порівняно з минулим роком

В Україні знову можуть подорожчати яйця та куряче м’ясо. Разом з ними в ціні додасть найпопулярніший овоч — морква.

Що відбувається з цінами на моркву у середині грудня, розповіли на порталі SEEDS.

Відомо, що більше попит, то більше зростають ціни. Нинішній попит на моркву пов’язаний із тим, що оптові та роздрібні компанії напередодні Нового року збільшили партії закупівель. Це дозволяє фермерам впевнено підвищувати відпускні ціни, які позначаються на цінах для звичайних українців. Ще однією причиною подорожчання овочів є завершення реалізації продукції з необладнаних сховищ.

Станом на 17 грудня, кілограм якісної та красивої моркви коштує щонайменше 15-20 гривень, що приблизно на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. За словами експертів, подорожчання стосується лише якісної моркви високої якості, яку купують для тривалого зберігання. Більшість фермерів взагалі припинили продаж якісної моркви в очікуванні ще більшого подорожчання, а до реалізації вони пропонують лише надлишки цього коренеплоду, які не було закладено для зберігання. Таким чином сформувався умовний ліміт моркви на ринку.

Якщо порівнювати ціни на моркву в Україні у 2022 році та у 2021 році, то за рік овоч подорожчав у 2,9 разів. Деякі виробники й надалі планують підвищувати ціни на моркву, зберігаючи при цьому середні темпи збуту.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні до Нового року подорожчає масло, яке тільки недавно почало скидати в ціні.