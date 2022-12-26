В Украине дорожают популярные продукты для новогоднего стола: какие сейчас цены в супермаркетах

Цены неприятно удивляют

К Новому году в Украине дорожают продукты. Их стоимость меняется под влиянием сезонных факторов, а также в связи с большим спросом перед новогодними праздниками. "Телеграф" расскажет, какие сейчас цены на продукты в супермаркетах и что может подорожать к одному из главных праздников в стране.

Ученые Института аграрной экономики прогнозируют, что к Новому году в Украине может пройти рост розничных цен сразу на несколько категорий продуктов, передает издание "Фокус". Речь идет о молоке и молочной продукции (до 5-7%), овощи борщевого набора (до 5-7%), а также о мясе (до 7%).

Отмечается, что в 2022 году больше всего подорожал один из самых популярных у покупателей овощей — репчатый лук. Его цены выросла на 138%. На втором месте оказалась морковь — 135%, а третье заняли куриные яйца — 76%.

Какие продукты дорожают к Новому году

По данным сайта Минфин, к концу 2022 года начало заметно дорожать мясо, которое многие украинцы покупают к новогоднему столу. Так, килограмм свинины (грудинка) сейчас продают в крупных супермаркетах по 173,06. В конце ноября ее стоимость составляла 166,08.

Значительно подорожала к праздникам и говядина. Килограмм продают по 238,31 грн. Отметим, что месяцем ранее стоимость мяса составляла 218,98.

Также немного выросли цены на соленое сало в супермаркетах. Сейчас килограмм продукта можно приобрести в среднем по 259,24 гривны.

Подорожала к праздникам в супермаркетах и рыба. К примеру, скумбрия слабосоленая выросла в цене к Новому году с 134,73 до 146,25 гривны.

К Новому году стали расти цены на овощи и фрукты, которые также многие украинцы покупают для новогоднего стола. К примеру, подорожал картофель. Стоимость изменилась более чем на 30 копеек. Молодой картофель стал дороже больше чем на 4 гривны, а розовый картофель вырос в цене с 9,99 до 11,16.

Цены на морковь в супермаркетах также растут. Сейчас овощ продают по 25,15 гривны за килограмм. Месяцем ранее его стоимость составляла 23,30.

Цены на огурцы также неприятно удивляют. К новогодним праздникам гладкие и колючие огурцы значительно прибавили в стоимости. Так, гладкие подорожали за месяц с 86,47 до 99,90 гривен, а колючие — с 92,03 до 111,40.

Мандарины, без которых не обходится ни один новогодний стол, подорожали к празднику с 46,30 до 60,67.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине в скором времени могут подорожать популярные продукты.