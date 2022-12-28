Свинина может стать дефицитной: цены уже растут

Дефицитнее становится не только свинина

После незначительного падения в Украине дорожает свинина, а в 2023 году украинцы могут столкнуться с дефицитом популярного вида мяса. По итогам производственного года в Украине ориентировочно произведут 2271 тыс тонн мяса, что на 19% меньше, чем в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные Минагрополитики. Значительнее всего сократилось производство свинины и птицы. Согласно прогнозам, свинины произведут 625 тыс тонн — почти на 100 млн меньше чем в 2021. Мяса птица произведут на 152 тыс тонн меньше.

На фоне этого стоимость свинины в супермаркетах значительно выросла к Новому году — это можно увидеть на портале zakaz.ua. Против цены в 169 грн за килограмм, например, в Ашане за ошеек в начале декабря, сейчас такой вид свиной туши стоит уже 199,95 грн/кг.

Цена на свинину в магазинах по Украине

За лопатку в различных магазинах просят в среднем от 137,79 грн/кг до 154,95 грн/кг. Цена на сало превысила 200 грн/кг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на подготовку к Новому году, чтобы накрыть стол, украинская семья в среднем потратит немало, ведь средняя цена выросла не только на сало и свинину в целом, но и на рыбу и фрукты.