Його купує кожен: в Україні може подорожчати найпопулярніший продукт

Ціни можуть зрости на 5%

До свят в Україні вже було помічено зростання цін на низку популярних продуктів, а незабаром до них може додатися ще один. Йдеться про хліб. Причиною підвищення на нього цін можуть стати перебої з електропостачанням через обстріл. Виробники змушені закуповувати генератори та зменшувати виробництво.

Багато проблем виробникам доставляють відключення світла на хлібних заводах, оскільки приготування випічки — далеко не швидкий процес і підлаштувати його під відключення немає можливості. У зв’язку з цим на виробництві виникає щодня багато браку та виробники вимушено скорочують асортимент. Про це повідомляє видання Agronews.

В асоціації пекарів України прогнозують, що ціни на хліб зростуть приблизно на 5%. За останній місяць 2022 року середня вартість нарізного пшеничного хліба в Україні його підвищилася з 32,60 до 33,39 грн.

Також останнім часом багато борошномельних підприємств підняли ціни на продовольчу пшеницю. Це також може спричинити підвищення вартості хліба.

Які зараз ціни на хліб у супермаркетах

За даними Мінфіну, станом на 1 січня середня ціна на пшеничний хліб у великих українських супермаркетах становить 32,08 грн/650г. За останній місяць вартість зросла на 71 копійку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітик Олексій Кущ спрогнозував зростання цін у 2023 році на низку популярних продуктів.