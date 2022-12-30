В Україні перед новорічними святами подорожчав один із найпопулярніших овочів

Збільшення цін провокують одразу кілька факторів

Поки в Україні неспішно, проте впевнено дорожчає цибуля, перед новорічними святами в ціні почали зростати й огірки. Ймовірніше за все, здорожчання зумовлене посиленням попиту на цей овоч.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, лише упродовж останнього тижня відпускна ціна на імпортний овоч зросла в середньому на 10%. Наразі українські магазини і ринки готові відвантажувати якісний огірок за 55-65 гривень за кілограм.

Експерти переконані, що таке здорожчення пов'язане одразу із декількома факторами.

"Насамперед зростання цін спровоковане подорожчанням огірка в Туреччині, яка нині виступає фактично єдиним постачальником цієї продукції на український ринок. До того ж постачання турецького огірка є досить малооб'ємним і нестабільним, що також впливає на ціни", — зазначається в тексті повідомлення.

Продавці зазначають, що цьогорічні ціни у цей проміжок часу, не суттєво відрізняються від минулорічних. Зокрема, така вартість вкрай негативно відображається на темпах збуту в цьому сегменті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які популярні овочі відзначилися збільшенням цін у 2022 році.

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