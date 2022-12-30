В Украине перед новогодними праздниками подорожал один из самых популярных овощей

Увеличение цен провоцируют сразу несколько факторов

Пока в Украине не спеша, но уверенно дорожает лук, перед новогодними праздниками в цене начали расти и огурцы. Вероятнее всего, удорожание обусловлено усилением спроса на этот овощ.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, только за последнюю неделю отпускная цена на импортный овощ выросла в среднем на 10%. На данный момент украинские магазины и рынки готовы отгружать качественный огурец за 55-65 гривен за килограмм.

Эксперты убеждены, что такое удорожание связано с несколькими факторами.

"В первую очередь рост цен спровоцирован подорожанием огурца в Турции, которая в настоящее время выступает фактически единственным поставщиком этой продукции на украинский рынок. К тому же поставка турецкого огурца достаточно малообъемна и нестабильна, что также влияет на цены", — отмечается в тексте сообщения.

Продавцы отмечают, что нынешние цены в этот промежуток времени не существенно отличаются от прошлогодних. Такая стоимость крайне негативно отражается на темпах сбыта в этом сегменте.

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