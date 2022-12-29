Без него не обойдется ни одна хозяйка: в Украине серьезно подорожал популярный овощ

Боевые действия на юге Украины привели к повреждению 70% полей, где выращивали лук

Из-за российского вторжения в Украину продолжают дорожать популярные продукты, поэтому для устранения дефицита приходится часть из ранее выращиваемых у нас овощей завозить из-за границы. Одним из них стал обычный репчатый лук.

Как пишет со ссылкой на данные Государственной таможенной службы ZN.UA, в этом году Украина впервые вынуждена была импортировать 100 тыс. тонн лука. В течение января-ноября 2022 года этого овоща было закуплено за границей на общую сумму 62 млн долларов. Это при том, что Украина сама ежегодно производит до миллиона тонн этого овоща.

Рост импорта был вызван активными боевыми действиями в южных регионах, где обычно выращивают овощи для внутреннего рынка.

К примеру, в Херсонской области 60% хозяйств по выращиванию лука пострадали из-за войны войны. Почти 70% полей повреждены.

В последний раз Украина завозила значительные объемы лука на внутренний рынок в 2019 году (84 тыс. тонн). В 2018-м — 18,9 тыс. тонн; в 2017-м – всего 8,2 тыс. тонн. Заметным был импорт лука в 2014 году – 37,8 тыс. тонн, и в 2011 году – 34,5 тыс. тонн.

По мнению участников рынка, Украина будет активно импортировать лук и в первой половине 2023 года.

По состоянию на 29 декабря, цена желтого лука в супермаркетах "Сільпо" составляет 28,4 грн за килограмм, синего — 45. В "Ашане" обычный лук репчатый стоит 29,90 грн/кг, в "Новусе" — желтый лук идет по 28,39 грн, синий – 49,99, а белый – 74,99.

Ранее "Телеграф" писал, о подорожании популярных овощей в 2022 году. Так, цена лука выросла на 138%. На втором месте оказалась морковь – 135%, третье заняли куриные яйца – 76%.