Без нього не обійдеться жодна господиня: в Україні серйозно подорожчав популярний овоч

Бойові дії на півдні України призвели до пошкодження 70% полів, де вирощували цибулю

Через російське вторгнення в Україні продовжують дорожчати популярні продукти, тому для усунення дефіциту доводиться частину з раніше вирощуваних у нас овочів завозити з-за кордону. Одним з них стала звичайна ріпчаста цибуля.

Як пише з посиланням на дані Державної митної служби ZN.UA, цього року Україна вперше змушена була імпортувати 100 тис. тонн цибулі. Протягом січня-листопада 2022 цього овочу було закуплено за кордоном на загальну суму 62 млн доларів. Це при тому, що Україна сама щороку виробляє до мільйона тонн цієї городини.

Зростання імпорту було викликане активними бойовими діями у південних регіонах, де зазвичай і вирощують овочі для внутрішнього ринку.

Приміром, на Херсонщині 60% господарств з вирощування цибулі постраждали через війну. Майже 70% полів пошкоджено.

Як пише видання, востаннє Україна завозила значні обсяги цибулі на внутрішній ринок 2019 року (84 тис. тонн). 2018 року — 18,9 тис. тонн; 2017 року — всього 8,2 тис. тонн. Помітним був імпорт цибулі 2014 року — 37,8 тис. тонн, й у 2011 році — 34,5 тис. тонн.

На думку учасників ринку, Україна активно імпортуватиме цибулю і в першій половині 2023 року.

Станом на 29 грудня, ціна жовтої цибулі в супермаркетах "Сільпо" становить 28,4 грн за кілограм, синьої — 45. В "Ашані" звичайна цибуля ріпчаста коштує 29,90 грн/кг, в "Новусі" — жовта цибуля йде за 28,39 грн, синя — 49,99, а біла — 74,99.

Раніше "Телеграф" писав, про подорожання популярних овочів 2022 року. Так, ціна цибулі зросла на 138%. На другому місці опинилася морква – 135%, а третє зайняли курячі яйця – 76%.