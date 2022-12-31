Щось різко дорожчає, щось дешевшає: чого чекати від цін на молочні продукти в Україні

Наразі різні молочні продукти по різному змінюють у своїй вартості

Під час новорічних свят ціни на найнеобхідніші продукти в магазинах України продовжують неприємно вражати українців. Зокрема, вартість популярних молочних продуктів, таких як вершкове масло та твердий сир, також збільшилася. Однак деякі інші продукти впали в ціні.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики України. Як зазначається, вершкове масло ще на початку 2022 року зросло в ціні на 22%. Хоча в січні його можна було придбати за 52,17 грн, в листопаді ціна вже дійшла до 63,67 грн. За місяць ціна виросла ще на 1%, тепер масло коштує 67,70 грн.

Крім того, цьогоріч на експорті масла Україні вдалося заробити на 71,4% більше, ніж у той самий період 2021 року. За кордон продали 13 тисяч тонн продукції, що на 38,3% більше за минулий рік. Найбільшу кількість вершкового масла придбали Азербайджан, Молдова та Польща.

Твердий сир також значно злетів у ціні. Якщо ще в листопаді його можна було придбати за 372,86 грн/кг, то зараз він коштує приблизно 410,76 грн.

Щодо молока, то минулого місяця його купували за 37,11 грн за 900 мл. Наразі ціна навіть трохи впала — тепер молоко коштує 36,45 грн.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні серйозно зросла вартість на один із найнеобхідніших овочів через бойові дії.